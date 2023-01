Tuttosport - Napoli non al top? Tutto secondo il piano Spalletti: fu così anche a inizio stagione

Nessun dramma, dunque, per quella sconfitta contro l'Inter, scrive Tuttosport. Che si rifa anche all'inizio di stagione per spiegare il momento azzurro:

"Il Napoli non si fa trascinare nel vortice dei “prima o poi crollerà” e Spalletti è convinto che, giorno dopo giorno, la sua squadra ritroverà la brillantezza che sembra essere sparita dopo i 53 giorni di stop per il Mondiale". Nessun dramma, dunque, per quella sconfitta contro l'Inter, scrive Tuttosport . Che si rifa anche all'inizio di stagione per spiegare il momento azzurro:

"Affaticati sono apparsi in tanti ed era programmato, trattandosi della trafila che gli azzurri avevano vissuto anche ad agosto. Non va dimenticato che alla prima giornata di campionato, in casa del Verona, al 50’ il risultato era ancora in bilico sul 2-2: alla fine prevalse la maggiore qualità della rosa partenopea. Poi ci furono i pareggi senza reti a Firenze, l’1-1 al Maradona con il Lecce, ma sol perchè Meret riuscì a parare un calcio di rigore, e infine il successo casalingo con gol al 90’ di Raspadori con lo Spezia.

Da quella sfida in avanti, la squadra cominciò macinare gioco e risultati, con 4 successi in trasferta negli scontri diretti contro Lazio, Roma, Milan e Atalanta, oltre alle grandinate di gol in casa di Rangers e Ajax. Il coach di Certaldo ha programmato il lavoro di questa seconda parte, non per strabiliare nelle prime gare di gennaio, ma avere le gambe irrorate di carburante nel mese di maggio, quando in genere il calo atletico rischia di far saltare l’obiettivo scudetto".