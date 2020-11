Tuttosport: "Napoli senza Osimhen che è l'equivalente di Ibra per il Milan"

Forse ha ragione De Laurentiis: maledette nazionali. Inizia così l'analisi di Tuttosport in riferimento alla brutta sconfitta del Napoli contro il Milan. Il quotidiano parla dei danni subiti dal Napoli dopo le gare giocate dalle nazionali: "A causa delle convocazioni, Osimhen non ha potuto giocare contro il Milan, cioè l’equivalente di Ibrahimovic nel Diavolo, Lukaku all’Inter e Ronaldo alla Juventus: senza di loro non è mai la stessa cosa.

Oltre al centravanti nigeriano, anche Ospina (problema muscolare alla coscia), Hysaj e Rrahmani (entrambi colpiti dal Covid) hanno dovuto alzare bandiera bianca per i contrattempi fisici che hanno subito giocando con le rispettive selezioni. Ma le Nazionali hanno anche riconsegnato a Gattuso calciatori scarichi fisicamente e forse mentalmente