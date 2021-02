Tuttosport - Per l'Atalanta Gattuso potrebbe recuperare Demme

Un piccolo sorriso per Rino Gattuso, che per la sfida contro l'Atalanta in campionato potrebbe ritrovare uno dei tanti infortunati: Diego Demme. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport: "L’emergenza si prolunga in casa Napoli e da ieri Gattuso ha aggiornato la conta dei disponibili a partire dalla gara di giovedì allo stadio de Los Cármenes: sono 15 in tutto, due dei quali portieri.

E’ probabile che domenica contro l’Atalanta potrebbe ritrovare Demme, che aveva lamentato una elongazione dopo essere subentrato a Bakayoko al 64’ di Atalanta-Napoli, nel frattempo dovrà fare di necessità virtù per la gara di andata dei sedicesimi di Europa League".