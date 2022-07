Tuttosport - Petagna finanzia Simeone: la situazione per il vice Osimhen

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nei primi giorni di questa settimana Andrea Petagna si trasferirà al Monza, club che da tempo ha già l’accordo con l’attaccante e che girerà al Napoli una quindicina di milioni in due anni. Così scrive l'edizione odierna di Tuttosport: "Ma attenzione, perché non può certo bastare l’attaccante dell’Udinese per completare un attacco orfano di Petagna, Mertens e Insigne (agli ultimi due non è stato rinnovato il contratto) Così si spiega anche l’accelerazione con il Verona per Giovanni Simeone , attaccante che i veneti hanno riscattato dal Cagliari e che era in avanzata discussione con il Siviglia".