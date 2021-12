Tuttosport - Possibil scontro con la Nigeria: richiesta milionaria in caso di frattura di Osimhen

Si rischia lo scontro tra Napoli e la Nigeria per le sorti e il destino di Victor Osimhen. Come sapete, la società non può impedire al calciatore di volare in Camerun per la Coppa d'Africa, ma come scrive il quotidiano Tuttosport oggi in edicola, in caso di nuova frattura durante la competizione, la società azzurra potrebbe chiedere un risarcimento milionario alla federazione nigeriana dato che la carriera del calciatore potrebbe essere pregiudicata.