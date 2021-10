Tuttosport - Riduzione drastica monte ingaggi: ADL fissa il limite per il rinnovo di Insigne

Sul Insigne impazza il toto-contratto, anche se la situazione non è mutata rispetto a quelle che sono le posizioni consolidate. L'edizione odierna di Tuttosport prova a fare il punto della situazione relativa al rinnovo del capitano del Napoli: "Da un lato il presidente De Laurentiis che recentemente ha spiegato all'agente dell'attaccante, Vincenzo Pisacane , tutte le difficoltà di bilancio che costringeranno il club il prossimo anno a ridurre drasticamente il bilancio fino ad un massimo di 80 milioni di euro.

A questa regola non potrà sottrarsi nemmeno il capitano del team azzurro, titolare fino a giugno di un contratto da 4,8 milioni di euro netti all'anno, che diventano 5,7 con tutti i bonus inseriti nell'accordo siglato ormai cinque anni fa. In soldoni, il Napoli potrebbe sottoscrivere un nuovo accordo con Insigne, ma che non vada oltre i 3,2 milioni annui, cioè circa la metà dell’ingaggio attuale, mentre il capitano avrebbe mostrato la disponibilità a decurtare il proprio stipendio al massimo fino a 4,5 milioni".