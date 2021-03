Tuttosport - Sarri è un sogno, ma è Gattuso il nome più concreto per la Fiorentina

La Fiorentina punta forte su Gennaro Gattuso. ll club viola, dopo l'addio di Prandelli, ha richiamato in panchina Beppe Iachini per provare a raggiungere la salvezza spiega l'edizione di Tuttosport, che chiarisce come sia già partita la caccia al tecnico per la prossima stagione: "Ovviamente l'obiettivo è di condurre, anche stavolta, la Fiorentina in una zona di classifica tranquilla. E poi? Poi saluterà, già sapendo che non ci sarà un'altra riconferma. Già circolano da tempo i nomi di Maurizio Sarri (difficilissimo), Ivan Juric, Roberto De Zerbi, soprattutto Gennaro Gattuso ma prima di decidere il club viola dovrà essere sicuro di essere in salvo. Un compito che spetta certamente a Beppe Iachini ma dovrà essere supportato dal patron, dalla dirigenza e dalla squadra. Lasciarlo solo sarebbe davvero imperdonabile