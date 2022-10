Tuttosport si proietta ai sorteggi: "Neanche le super-big vogliono pescare il Napoli"

Il Napoli domina, in Italia e in Europa. I numeri in Champions sono i migliori di tutta la competizione e Tuttosport si lascia andare ad una considerazione

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Il Napoli domina, in Italia e in Europa. I numeri in Champions League sono i migliori di tutta la competizione e Tuttosport si lascia andare ad una considerazione proiettandosi ai sorteggi per gli ottavi di finale: "Il caso Napoli è aperto e costringe tutti a rivedere la propria dottrina, tanto che oggi nessuna, nemmeno le solite big, avrebbe piacere nell’incontrare il Napoli agli ottavi di Champions. Il sorteggio ci sarà il 7 novembre a Nyon e in molti stanno già facendo i debiti scongiuri".