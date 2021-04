Tuttosport - Si vocifera che il Napoli possa essere ripescato nella Superlega

Perché De Laurentiis, al momento, tace sulla nascita della Superlega? L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport spiega che, al momento, il patron azzurro non parla per capire che sviluppi avrà la vicenda e per decidere, dunque, la migliore strategia di comunicazione. Se dovesse restare ancora fuori dal giro, si allineerà a Uefa e Figc, ma nei salotti buoni, si legge, si vocifera che il Napoli possa essere ripescato come quarto club italiano all'interno del ricco consesso continentale.