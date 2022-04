Tuttosport - Spalletti con l'Empoli pronto a convocare Di Lorenzo

"Di certo non ci sarà Koulibaly squalificato dal giudice sportivo a seguito della quinta ammonizione (era diffidato) rimediata contro i giallorossi"

Giovanni Di Lorenzo dovrebbe tornare a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida di domenica sul campo dell'Empoli. A scriverlo è il quotidiano Tuttosport: "Di certo non ci sarà Koulibaly squalificato dal giudice sportivo a seguito della quinta ammonizione (era diffidato) rimediata contro i giallorossi, mentre dovrebbe finalmente tornare fra i convocati Giovanni Di Lorenzo che ieri ha svolto parte della seduta in gruppo e personalizzato in campo".