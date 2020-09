Tuttosport - Tampone negativo, ma Petagna difficilmente sarà in ritiro: bloccato da un valore 'anomalo' nelle analisi

Manca ancora all’appello Andrea Petagna nel ritiro di Castel di Sangro. L’attaccante, acquistato lo scorso gennaio dalla Spal, è risultato positivo al Covid19 nelle scorse settimane ed ha dovuto dunque attendere per conoscere i suoi nuovi compagni. Come scrive l’edizione odierna di Tuttosport, il momento del suo arrivo in Abruzzo è ancora da posticipare.

“Nonostante il tampone negativo, resta nelle analisi un valore che, per il momento, non gli permette di tornare all’attività agonistica. Tranne clamorose novità, Petagna non riuscirà ad aggregarsi alla squadra in questo ritiro” spiega il quotidiano.