Tuttosport - Ultrà Napoli, niente Maradona fino a quando ci saranno le norme anti-Covid

Non ci sarà il pienone, nonostante la delibera del Consiglio dei Ministri abbia ampliato fino a 41 mila il numero dei posti disponibili nell’impianto di Fuorigrotta, scrive Tuttosport raccontando che fino a ieri sera il numero dei tagliandi staccati dal botteghino partenopeo è stato inferiore a quota 30mila. Anche perché non ci saranno i gruppi organizzati delle due Curve che hanno deciso di seguire la squadra solo in trasferta e non allo stadio Maradona, almeno fino a quando saranno in vigore le ferree misure anti Covid.