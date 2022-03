Tuttosport - Una sola novità di formazione rispetto all'undici che ha battuto la Lazio

Pertanto Ospina in porta, solita difesa con Mario Rui a sinistra, Fabian con lo slovacco in mediana, Politano-Zielinski-Insigne alle spalle di Osimhen.

Quale undici sceglierà Luciano Spalletti per affrontare il Milan domenica sera? "E' molto probabile che la formazione anti-Milan possa ricalcare quella che ha espugnato l'Olimpico, con l'unica eccezione dell'ingresso di Lobotka dal primo minuto in sostituzione di Demme", scrive Tuttosport. Pertanto Ospina in porta, solita difesa con Mario Rui a sinistra, Fabian con lo slovacco in mediana, Politano-Zielinski-Insigne alle spalle di Osimhen.