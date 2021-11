Tuttosport - Verona meglio del Napoli: solo un tiro in porta per gli azzurri

Due pali, ma un solo tiro nello specchio della porta per il Napoli contro l'Hellas Verona. Lo sottolinea Tuttosport, sostenendo che la formazione di Tudor si sia comportata meglio di quella di Spalletti: "I tiri in porta sono stati 3-1 per gli scaligeri, mentre il Napoli si segnala per due pali. Il primo di Osimhen frutto di una magia nell’area affollata e girata no look con Montipò battuto, l’altra di Mertens su calcio di punizione a tempo scaduto. Sarebbe stata la rimonta auspicata da Spalletti per sentirsi ancora primo in classifica, ma la sconfitta sarebbe stata immeritata per un Verona che ha fatto meno ma meglio degli azzurri".