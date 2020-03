Idea per la trasferta a Barcellona: rifinitura in sede e viaggio solo per chi gioca e va in panchina

Il Napoli deve attrezzarsi in vista dell'eventuale trasferta a Barcellona. In attesa di novità dalla Uefa, con la partita che è a forte rischio, l'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che l'idea della società azzurra, una delle tante, sarebbe anche quella di fare la rifinitura in sede e non a Barcellona e viaggiare - non in aereo - con un gruppo ristretto di calciatori lasciando a casa chi sarà costretto a non sedere in panchina, quindi per un totale di 18 tra titolari e 7 riserve. Ma si tratta solo di un'idea.