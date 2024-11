Il ciclo terribile è alle spalle, ora lo sprint: 6 gare in un mese con un obiettivo preciso

Il Napoli è capolista da quasi due mesi, una cinquantina di giorni, nonostante un calendario che nelle ultime settimane è stato abbastanza complicato. Si è appena concluso infatti il ciclo terribile con le due trasferte ravvicinate a San Siro e la squadra di Antonio Conte l’ha superato senza cedere il suo scettro,nonostante il tentativo rabbioso di rifarsi sotto delle inseguitrici.

Ma la capolista ha resistito e s’è messa così nella condizione di lanciare con la strada sgombra lo sprint di fine anno: 6 partite di campionato in poco più di un mese, con in mezzo la trasferta del 5 dicembre all’Olimpico per gli ottavi di Coppa Italia con la Lazio. Altro obiettivo nel mirino. A riportarlo è La Repubblica.