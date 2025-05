Il Comune già pensa alla festa Scudetto: centro storico chiuso e pullman scoperto

Mancano ancora tre passi, tre partite, sette punti per lo scudetto. Conte ricorda che nulla è ancora certo ma la città si sta già organizzando per l'eventuale festa scudetto. Ne parla il quotidiano Repubblica oggi in edicola con tutti i dettagli relativi all'organizzazione del possibile trionfo dopo quello del 2023 che arrivò con largo anticipo e che quindi permise alla stessa amministrazione di gestire il tutto con estrema calma.

"A Palazzo San Giacomo si lavora sotto traccia ai preparativi dell’eventuale festa scudetto: chiusura come due anni fa delle strade del centro e via libera del pullman scoperto, si auspica con la disponibilità del Napoli", è quanto si legge.