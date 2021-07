Il 'falso nove' individuato da Spalletti per sostituire Mertens

Ne avrà per almeno due mesi, Dries Mertens, out dopo il problema alla spalla sinistra con conseguente intervento. Serve qualcuno dal mercato? No, perché ci sono già Osimhen e Petagna. Anzi, quest'ultimo sembrava in procinto di partire e invece potrebbe restare. Piuttosto, l'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che tra le ipotesi tattiche c'è anche l'idea Lozano falso nove. Il messicano, in casi di emergenza, potrà giocare come prima punta. Lo faceva già con Ancelotti ma con scarsi risultati.