Il Fatto Quotidiano - Non sarà calcio: i calciatori hanno paura e i contagiati sono molti di più

"Al di là dell'entrata in campo con distanziamento fisico e del divieto di baci, abbracci e capriole dopo un gol, già pietoso di suo, i calciatori giocheranno pieni di paure". Sull'edizione odierna de Il Fatto Quotidiano, in un articolo scritto dalla penna di Paolo Ziliani, si parla di un calcio completamente diverso nel giorno della ripresa e fino alla fine delle competizioni:

"Quella di contagiarsi in primis, poi quella di farsi male e ancora, visto che i contagiati sono assai di più di quelli resi noti, con l'incognita di non sapere quali tracce il Covid abbia lasciato nel loro fisico chiamato a sforzi estremi per le temperature e per il carattere decisivo delle partite, determinanti per decidere titoli, piazzamenti, retrocessioni. Vedremo così un calcio-basket obbrobrioso con una squadra che comincia la partita e un'altra che la finisce e con tanti saluti al concetto di sfida ad armi pari".