Il focus di Tuttosport - Il segreto del Napoli? La qualità delle conclusioni a rete

Azzurri primi a punteggio pieno e secondi nella graduatoria dei gol segnati, 18 contro i 22 dell’Inter. Si parla del miglioramento della fase offensiva del Napoli sull'edizione odierna di Tuttosport: "A tal proposito, qual è la differenza tra il Napoli di prima e quello di oggi? La qualità delle conclusioni. Fino alla passata stagione, gli azzurri erano spesso al primo posto nella graduatoria dei tiri effettuati in Serie A e non più giù del secondo nella classifica relativa ai top 5 campionati europei.

Oggi il quadro è cambiato. Andiamo ad analizzare il rendimento nel continente e ci accorgiamo che il Napoli con 16,4 a gara occupa l’ottavo posto per i tiri effettuati (la prima delle italiane è la Roma, quarta con una media di 17,3 a partita), mentre sale al terzo posto per i tiri di maggior pregio, quelli scagliati nello specchio della porta. Prima degli azzurri (media di 6,9 a match) ci sono il Liverpool (7,6 per singola gara) e il Bayern con 8 conclusioni nello specchio della porta avversaria".