Il giusto premio per il magic moment: col Torino sarà record di presenze al Maradona

Nella sfida di stasera contro il Torino allo stadio Diego Armando Maradona sono attesi almeno 30 mila tifosi e si tratterà del primato stagionale di presenze. Come scrive La Repubblica oggi in edicola, il giusto premio per il magic momento attraversato dal Napoli, reduce da sette vittorie consecutive in campionato e voglioso di superare di nuovo il Milan in classifica.