Il grande rientro: ecco quando torneranno i nazionali a Castel Volturno

"Spalletti ha fatto il lavaggio del cervello a tutti quelli che in questi giorni stanno lavorando con lui a Castelvolturno ed aspetta il ritorno dei nazionali per completare il lavoro". Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che fa il punto sui vari rientri dai calciatori impegnati in nazionale: "Arriveranno alla spicciolata e qualcuno lo ritroverà già domani alla ripresa degli allenamenti. A cominciare da Elmas , rinfrancato dal match di ieri tra Macedonia e Islanda e nel quale ha realizzato due gol del 3-1 finale.

Domani sono attesi anche Koulibaly che ha giocato Congo-Senegal, Lobotka che ha partecipato a Malta-Slovacchia, e Rrahmani che ha disputato Grecia-Kosovo. Rientreranno domani, ma sono attesi per gli allenamenti di mercoledì, Insigne , Meret , Di Lorenzo , ma anche Zielinski e Ounas. Gli altri arriveranno alla spicciolata".