Il Milan crede allo scudetto: dopo il Napoli possibile incontro coi dirigenti per discutere di premi

Il Milan pensa in grande e non può più nascondersi. Il primo posto in classifica. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan crede nello scudetto e presto i giocatori potrebbero bussare alla porta dell’amministratore delegato Ivan Gazidis per discutere di un eventuale premio da riscuotere in caso di successo finale. Nelle scorse settimane, Davide Calabria, stuzzicato sull’argomento, ci aveva scherzato su: “Magari andremo a parlarne a breve”. Ebbene, tra il serio e il faceto - si legge - il vicecapitano milanista ha detto la verità. L’incontro non è stato ancora fissato, ma tra qualche partita potrebbe andare in scena davvero. Magari dopo la trasferta di Napoli, big match che potrebbe indirizzare la corsa al titolo.