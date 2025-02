Il motivo per cui Conte preferisce Raspadori a Okafor e Ngonge

vedi letture

Conte dovrebbe scegliere Raspadori per la gara di sabato contro la Lazio. L'ex Sassuolo in campo, dunque, per sostituire l'infortunato Neres. La scelta di Conte, in attesa di conferme, ha una motivazione che il Corriere dello Sport oggi in edicola espone con riferimento agli altri potenziali candidati al ruolo di attaccante. Uno di questi sarebbe Ngonge.

"Il sostituto numerico di Neres, insomma, sarà Raspadori: lui e non Okafor, molto indietro dal punto di vista fisico. Jack e non Ngonge, più esterno e soprattutto incline a partire da destra a piede invertito. Per lui sarà la terza presenza da titolare in campionato dopo quelle con il Bologna e il Parma il 31 agosto, la sesta contando anche la Coppa Italia. L’ultima in assoluto, proprio all’Olimpico con la Lazio in coppa, da mezzala. Era il 5 dicembre. Dall’epoca, l’unica gioia è stata il gol al Venezia, decisivo, entrando in corsa".

Ecco dunque la probabile formazione per la gara di sabato all'Olimpico:

NAPOLI (3-5-2): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano; Raspadori, Lukaku.