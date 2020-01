Il Napoli aspetta Mertens: domani (salvo sorprese) rientrerà dal Belgio

Il Napoli attende Dries Mertens. Il belga, per problemi fisici, è volato in Belgio alla vigilia della sfida contro l'Inter. Da allora non è più rientrato in Italia. Inizialmente era atteso per mercoledì scorso, poi ha scelto di restare in patria una settimana in più. L'edizione odierna di Repubblica fa sapere che domani, salvo sorprese, Mertens tornerà finalmente a Napoli per riprendere ad allenarsi a Castel Volturno, in attesa di tornare in gruppo. Da quando è arrivato Gattuso, il belga non ha mai giocato da titolare: panchina con Parma e Sassuolo, con doppio ingresso nella ripresa, poi lo stop.