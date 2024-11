Il Napoli cerca un nuovo rinforzo a centrocampo: occhi sul gioiellino dell'Ajax Taylor

Il classe 2002 ha avuto un grande impatto con la formazione di Francesco Farioli

Idea Kenneth Taylor per la mediana. La società partenopea è intenzionata a rinforzare la rosa per cercare di aumentare il livello di competitività e soprattutto continuare la corsa per certificare il ritorno nelle coppe europee, specialmente in Champions. E allora ecco che escono i primi profili che piacerebbero agli azzurri per il mese di gennaio.

Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, le attenzioni sarebbero rivolte verso Kenneth Taylor di proprietà dell'Ajax. Giocatore che parte da sinistra per cercare poi l'inserimento in area di rigore offendo ai compagni assist per poi andare a segno. Il suo valore di mercato dovrebbe aggirarsi attorno ai 20 milioni di euro e ci sarebbero le possibilità che si apra una trattativa. Il classe 2002 ha avuto un grande impatto con la formazione di Francesco Farioli, In stagione infatti è stato impiegato in 21 occasioni fra Eredivisie ed Europa League andando a segno sei volte e realizzando quattro assist.