Il Napoli deve scegliere il terzo portiere: ballottaggio tra due prodotti del settore giovanile

TuttoNapoli.net

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Il primo portiere sarà sicuramente Alex Meret, questa è l'unica certezza che ha il Napoli in merito alla sua porta. Il vice andrà poi acquistato, in virtù dell'addio di David Ospina. Ma poi bisognerà scegliere anche il terzo portiere e, secondo La Gazzetta dello Sport, è ballottaggio tra due prodotti del settore giovanile: Davide Marfella, il terzo in carica, e Nikita Contini, reduce dal prestito in Serie B.