Il Napoli è la big di A che pesa meno: ben 9 azzurri non arrivano a 72 kg

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola analizza la stazza delle sette big che si giocheranno lo scudetto in questa stagione, stilando una classifica su peso e altezza delle rose delle grandi di A. "Indovinate quale club, in questa speciale graduatoria, perde a livello di peso? È il Napoli di Luciano Spalletti - si legge sulla Rosea - che viaggia a mille, imbattuto e, al momento, imprendibile in queste prime sette giornate di campionato. Nella rosa del tecnico toscano ci sono ben nove uomini che pesano meno di 72 kg.

Se Lorenzo Insigne è il “top” con soli 59 kg, si aggiungono anche giocatori come Mertens, Ounas, Politano, Mario Rui che pesano meno di 70 chilogrammi e hanno, ovviamente un passo decisamente spedito. Insomma, la velocità può essere un’arma devastante per il Napoli. Che nei suoi esterni offensivi ha calciatori molto leggeri. Delle sette big quella che domina al momento il campionato ha un’altezza non elevata. Supera di poco il metro e ottanta di media: 180,22".