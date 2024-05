Il Napoli fiuta il colpo low cost: occhi su Martinez Quarta (che non rinnova con la viola)

E tra i reparti da ricostruire per i partenopei c'è anche la difesa, dove il club di De Laurentiis sta vagliando da tempo più profili.

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Uno di questi è Lucas Martinez Quarta: il suo agente è in arrivo in Italia in queste ore e - sottolinea la Rosea - comunicherà alla Fiorentina la volontà di non rinnovare il contratto dell'argentino in scadenza nel 2025. Motivo per cui il Napoli sta fiutando un possibile colpo low cost da cui ricostruire la squadra dell'anno prossimo, assieme a Koné e Dovbyk - altri due nomi fatti dal quotidiano -.