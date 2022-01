Il Napoli ha l'accordo per Olivera: non solo terzino, può giocare anche in un altro ruolo

Mathias Olivera presto sarà un calciatore del Napoli. A gennaio o a giugno non si sa, ma l'intesa economica col Getafe c'è. E La Gazzetta dello Sport oggi in edicola presenta il terzino: "Olivera si fa valere per il suo dinamismo sulla fascia sinistra, tarato anche con le doti di copertura coltivate sin dagli inizi in Uruguay. Il suo valore tattico lo propone pure come soluzione per la mediana".