Il Napoli ha scoperto la centralità di Lobotka: è il rimpianto per il Barcellona

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stanislav Lobotka, da oggetto a misterioso a perno del centrocampo. E quando non c'è, come nelle ultime partite, si sente. Specie col Barcellona. A scriverlo è il Corriere dello Sport: "Nella serata più paradossale degli ultimi sette mesi, in quel concentrato di squilibrio, il Napoli ha scoperto la centralità di Lobotka, la sua capacità di palleggiare e di orientare la memoria, la naturalezza nello spaccare le linee altrui: e lo slovacco, un tempo divenuto elemento marginale, è divenuto il rimpianto".