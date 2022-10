Il Napoli ha un'anima camaleontica: i trionfi diversi con Liverpool e Ajax lo dimostrano

Ora, in base al centravanti a disposizione, la formazione di Luciano Spalletti cambia il suo stile di gioco. A sottolinearlo è il Corriere del Mezzogiorno

© foto di Giacomo Morini

Non c'è più soltanto il Napoli che attacca la profondità di Victor Osimhen. Ora, in base al centravanti a disposizione, la formazione di Luciano Spalletti cambia il suo stile di gioco. A sottolinearlo è il Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli ha acquisito un’anima camaleontica, sa alternare prestazioni di diverso tipo, ha costruito una serata storica contro il Liverpool puntando sulle caratteristiche di Osimhen: accelerazioni negli spazi, attacco costante alla profondità. In queste settimane senza Victor Spalletti ha sviluppato anche un’altra identità, alla base dello spettacolo offerto contro Torino e Ajax. Raspadori è il regista offensivo, determina la proposta del Napoli anche con i movimenti senza palla e aiutando i compagni ad attaccare la linea difensiva avversaria".