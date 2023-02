"Il Napoli non meritava?", Spalletti in conferenza risponde anche a Pioli e Mourinho

Alla vigilia della sfida contro lo Spezia, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha risposto anche a questa domanda

Per Pioli e Mourinho meritavano di più loro, è così difficile ammettere che il Napoli è stato più forte? Alla vigilia della sfida contro lo Spezia, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti in conferenza stampa ha risposto anche a questa domanda: "A volte si dicono delle cose per mantenere l'entusiasmo dei propri calciatori, serve per avere più risposte in vista della gara seguente, secondo me noi abbiamo portato a casa dei risultati anche lottati tipo quello di Milano e fatto poi delle vittorie combattute dopo gare abbastanza equilibrate, ma meritate come quelle contro la Roma.