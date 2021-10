Il Napoli non vuole rischiare Osimhen: solo in un caso salterà la trasferta di Varsavia

Non si vogliono correre rischi ed è giusto che sia così, visto che si parla del calciatore più importante per il gioco del Napoli: con l'infortunio di Victor Osimhen si procederà con cautela. A scriverlo nella sua edizione odierna è La Gazzetta dello Sport:

"Per cui soltanto se si avrà certezza che il muscolo sarà a posto, Osimhen partirà con la squadra mercoledì per andare a Varsavia, dove giovedì gli azzurri giocano una gara molto importante contro il Legia per il passaggio del turno in Europa League. Nel caso i risultati della risonanza riscontrassero danni, a quel punto il nigeriano sarebbe costretto a saltare anche la successiva gara interna del campionato contro un Verona gasato dalla vittoria sulla Juventus e che si presenterà con un Cholito Simeone in gran spolvero".