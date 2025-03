Il Napoli ricorderà Diego De Vivo con una cerimonia sotto la Curva B: i dettagli

Il Napoli non dimentica Diego De Vivo e lo omaggerà oggi in occasione del match contro il Milan. Lo racconta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "La gioia per il calcio che torna al Maradona si mescolerà con il dolore per il ricordo di Diego De Vivo, giovane centravanti di 14 anni deceduto in settimana sul campo della Cantera Napoli.

Il papà Saverio è un tifoso storico della curva B, del gruppo «Ultras 72» e Diego in tante occasioni ha seguito il Napoli dagli spalti. Ci sarà un minuto di silenzio prima dell’inizio della gara, la squadra poi onorerà Diego De Vivo proprio sotto la curva B con un ricordo".