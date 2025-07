Il Napoli spinge per Ndoye, ma ha pronta l'alternativa. Gazzetta: "Gioca in Bundesliga"

Sono giorni caldi per il futuro di Dan Ndoye, esterno offensivo del Bologna finito nel mirino del Napoli. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, tra i due club manca ancora l’intesa economica, ma il club di Aurelio De Laurentiis spinge per chiudere al più presto la trattativa e consegnare il giocatore ad Antonio Conte in vista del ritiro di Dimaro.

Il nodo resta la richiesta del Bologna, che continua a giocare al rialzo. Se la situazione non si sbloccherà in tempi brevi, il Napoli è pronto a virare sull’alternativa: si tratta di Antonio Nusa, esterno norvegese classe 2005 in forza al Lipsia. Un profilo giovane ma già molto apprezzato, anche per le sue recenti prestazioni contro l’Italia. "Resta un piano B, seppure di valore", scrive la rosea, sottolineando come gli azzurri siano determinati ad assicurarsi un rinforzo di qualità sulle fasce, ma senza farsi prendere in ostaggio da richieste fuori mercato.