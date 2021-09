Il Napoli vuole Osimhen per la Juve: nulla sarà lasciato al caso nel ricorso

Il tutto per tutto per esserci contro la Juventus. Si parla di Victor Osimhen e del ricorso contro la squalifica di due giornate inflitta per l'espulsione contro il Venezia sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "La strategia legale per ottenere lo sconto della squalifica di Victor Osimhen non lascerà nulla al caso e il Napoli vuole che sia ascoltato anche il calciatore nigeriano, in modo che possa spiegare le sue ragioni.

Come già accaduto in passato, quando sono stati ascoltati Gonzalo Higuain e Kalidou Koulibaly. L’attaccante, dopo la tribolata scorsa stagione, è atteso a un pieno rilancio e si candida ad essere uno dei protagonisti del Napoli di Spalletti che confida molto nella sua imprevedibilità e velocità. L’acquisto più costoso dell’era De Laurentiis ha smania di esserci nella partita più importante della stagione e il Napoli sa che dovrà fare tutto il possibile per garantire la sua presenza nella madre di tutte le partite".