Il paradosso del Napoli: andare in fondo in Europa significa tour de force e zero vacanze

L'edizione oggi in edicola de Il Messaggero spiega che, con la conclusione fissata per il 2 agosto, la Serie A sarà seguita dalle Coppe Europee. Champions ed Europa League, quarti in gara secca e final four in sede unica con finali fissate per il 27 e per il 29 a Danzica e Istanbul. Con la stagione prossima che potrebbe partire a metà settembre, però, Juventus, Inter, Atalanta, Napoli, Inter e Roma, ovvero le squadre ancora in corsa, rischiano di non fare vacanze estive.