Il piano di Gattuso: battere il Barça per presentarsi con le carte migliori da ADL per il rinnovo

La grande occasione di Rino Gattuso. In vista della sfida al Barcellona scrive così l'edizione odierna del Corriere della Sera sul tecnico azzurro: "Altro che pazienza, l’esordio da allenatore al Camp Nou deve essere un concentrato di esplosività per provare a scrivere un’altra pagina di storia e fortificare la sua autostima. Per portare il Napoli ai quarti di finale di Champions League, dopo avergli regalato la Coppa Italia, di una stagione balorda".

"Nella sua testa c’è già la breve marcia di avvicinamento a un appuntamento che non stravolgerà il suo percorso sulla panchina del Napoli ma gli darà consapevolezza. Anche per presentarsi al tavolo della trattativa per il contratto con De Laurentiis con le carte migliori: l’uomo che ha ricostruito il palazzo tra mille difficoltà".