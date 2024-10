Il rodaggio dei nuovi è finito: con l'Empoli i 7 rinforzi in lizza per una maglia da titolare

"Il rodaggio degli acquisti estivi è finito" scrive Repubblica oggi in edicola facendo riferimento alle prossime scelte di formazione di Conte per la ripresa del campionato.

"Il “nuovo” che avanza, con ben 7 dei rinforzi estivi in lizza per una maglia tra i titolari per la delicata trasferta di domenica mattina (ore 12.30) a Empoli: Elia Caprile, Alessandro Buongiorno, Leonardo Spinazzola, Billy Gilmour, Scott McTominay, David Neres e Romelu Lukaku. Sul Napoli comincia a soffiare con potenza crescente e inedita il vento del rinnovamento, che è alimentato pure dalla fastidiosa scintilla dell’emergenza, al di là delle strategie che stanno studiando a tavolino Antonio Conte e il suo staff".