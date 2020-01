Il Roma - Il Napoli si ridesta dal torpore, ecco la 'cazzima' che chiedeva Gattuso

Il Napoli si ridesta dal torpore, e nella terza partita consecutiva al San Paolo trova la seconda vittoria in Coppa Italia, quella che vale la qualificazione alle semifinali (contro Inter o Fiorentina) e che ridà finalmente un po’ di ossigeno alla squadra di Gattuso, che aveva comunque vinto anche la partita degli ottavi contro il Perugia, giocata otto giorni fa. Finalmente il Napoli ha giocato una partita “delle sue”, una prestazione a grande ritmo e intensità, con la “cazzimma” che chiedeva Gattuso e quell’amor proprio e dignità che probabilmente hanno fatto la differenza. La Lazio, che era reduce da undici vittorie consecutive (12 contando la finale di Supercoppa) ha forse la testa al campionato, dove lotta per il vertice, e al derby che si giocherà domenica.

Per il Napoli, invece, la Coppa Italia diventa ora obiettivo primario, visto che oltre al trofeo potrà arrivare la qualificazione in Europa League che libererebbe il campionato da ansie inutili, vista la classifica difficile. E comunque il Napoli domenica aspetta la Juventus, ma la squadra di Gattuso non poteva permettersi di risparmiarsi. Il Napoli prova a scacciare via la crisi conquistando la semifinale di Coppa Italia: battuta la Lazio 1-0 grazie al sigillo di Insigne, tornato al gol su azione al San Paolo dopo quasi un anno. Partita dalle mille emozioni e dai mille episodi quella tra le squadre di Gattuso e Inzaghi, soprattutto nei primissimi minuti e negli ultimi istanti di gara. Un gol, un rigore fallito, due espulsioni, quattro legni e due reti annullate (entrambe ai capitolini): è questo il resoconto di un match focoso e probabilmente mai visto. Ne esce sconfitta a testa altissima la Lazio, vince invece il Napoli che proverà a rialzare la testa anche in campionato e intanto attende in semifinale la vincente di Fiorentina-Inter. Pronti via e capitan Insigne s’inventa un gran gol per sbloccare immediatamente il risultato: dribbling secco su Luiz Felipe e piattone destro in diagonale, che sorprende tutta la difesa biancoceleste Strakosha compreso. La Lazio viene colpita a freddo dal Napoli, pero’ al 9’ avrebbe già la chance di pareggiare per un rigore concesso a causa di un fallo di Hysaj su Caicedo: Immobile va dal dischetto, ma al momento della conclusione scivola incredibilmente calciando alto. Con il passare dei minuti crescono le emozioni e aumentano gli episodi di una gara clamorosamente scintillante. Al 19’ Hysaj (ammonito in occasione del rigore) chiede prima un penalty a favore che non c’è assolutamente, poi abbatte Immobile praticamente a metà campo rimediando una seconda ammonizione sciocca che lascia gli azzurri in dieci uomini. Gattuso corre subito ai ripari inserendo Luperto, ma non passano neanche 10 minuti e Leiva ristabilisce subito la parità numerica, contestando platealmente una chiamata dell’arbitro e rimediando un rosso dopo esser stato ammonito.

Nel quarto d’ora finale di primo tempo, si abbassa l’intensità della sfida e di nuove potenziali occasioni se ne vedono ben poche. Nella ripresa è la squadra di Inzaghi che tenta maggiormente di fare la partita, alla ricerca del gol che possa ristabilire l’equilibrio: al 63’ viene annullato un gol ad Immobile per fuorigioco, che salva Ospina da un’altra figuraccia visto che si era lasciato sfuggire dalle mani una conclusione apparentemente comoda del laziale. Al 71’, invece, è il Napoli che va a centimetri dal raddoppio con Milik, sfortunatissimo nel colpire un palo con una frustata di testa dopo un intervento goffo di Strakosha. Le emozioni continuano numerose anche nel finale, prima con l’incredibile traversa colpita da Immobile, poi con il secondo palo partenopeo di serata, stavolta con Mario Rui protagonista; ma non è finita qui, perchè all’89’ dopo un altro legno centrato dalla Lazio Acerbi trova in tap-in il gol dell’1-1, annullato anche questo per fuorigioco. Sfortunatissima la squadra biancoceleste, incappata in una serata stortissima nonostante un cuore enorme.