Il vero motivo per cui Manolas vuole tornare in Grecia

Kostas Manolas vuole tornare in Grecia eppure sarà difficile vederlo l'anno prossimo con la maglia dell'Olympiakos. La sua volontà è legata a motivi personali svelati dal quotidiano Tuttosport: gli mancano le figlie. La distanza si fa sentire e per questo motivo il centrale ex Roma ha espresso il desiderio di ritornare già in patria all'età di 30 anni.