In 5 giorni 100mila al Maradona: numeri da brividi per le ultime gare del 2022

"Napoli, niente vertigini. In cinque giorni 100mila azzurri al Maradona", si legge oggi sul Corriere dello Sport

"Napoli, niente vertigini. In cinque giorni 100mila azzurri al Maradona", si legge oggi sul Corriere dello Sport. Il Napoli giocherà al Maradona due volte in cinque giorni, tra oggi con l'Empoli e sabato con l'Udinese. Ora il Napoli non deve soffrire di vertigini e deve chiudere al meglio questa prima parte di stagione. Spinto dai suoi tifosi, che saranno oltre 100mila in questa due sfide casalinghe ravvicinate: con l’Empoli, le variabili sono tante e al martedì non è facile liberarsi dagli impegni. Ore 18.30, si gioca e sono previsti 35mila tifosi sugli spalti. Poi ci sarà l’Udinese, prima che ci immerga nella dolorosa sosta di un Mondiale senza l’Italia: Napoli sembra voglia abbuffarsi per fronteggiare il lungo digiuno e la prevendita viaggia con un’andatura che induce a pensare di poter approdare più rapidamente del solito al "tutto esaurito".