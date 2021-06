"In bocca al lupo, ci vediamo presto", c'è già stata la telefonata tra Spalletti ed Insigne

Un primo approccio in cui c'è stato il saluto da parte del tecnico e l'in bocca al lupo per l'Europeo, dandosi appuntamento in ritiro.

TuttoNapoli.net © foto di Insidefoto/Image Sport Oltre a fare il punto sul rinnovo di contratto che resta la soluzione più probabile, l'edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato anche un retroscena riguardante Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli, impegnato con la nazionale, ha già parlato con Luciano Spalletti. Un primo approccio in cui c'è stato il saluto da parte del tecnico e l'in bocca al lupo per l'Europeo, dandosi appuntamento in ritiro.