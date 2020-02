In Messico prosegue la battaglia social per Lozano: tutti contro Gattuso

Una patria intera si mobilita, via social, per difendere Hirving Lozano. Come sottolinea l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, sui social i milioni di fan del messicano si sono scagliati prima contro Ancelotti ed ora contro Gattuso, lanciando anche l’hashtag #fueraGattuso, ovvero via Gattuso. La colpa del tecnico, per i tifosi di Lozano, è quella di concedere poco spazio al loro pupillo.