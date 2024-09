Indossa il 77, ma gioca da 10: com'è cambiato Kvara con l'arrivo di Conte

Khvicha Kvaratskhelia è la stella del Napoli e con Antonio Conte ha cambiato il suo modo di giocare: da 7 a 10, da ala a fantasista. Lo sottolinea il Corriere dello Sport: "La maglia numero 10 del Napoli è un’entità, è consegnata alla storia, è nella galleria delle immortali della storia del calcio come il suo padrone e nessuno potrà mai toccarla. Punto. Ma Khvicha Kvaratskhelia esiste e il Maradona lo ama. Ed è una fortuna per le sue squadre: Antonio Conte non ha voluto neanche ascoltare le proposte indecenti arrivate per lui, ritenendo indecente la sola ipotesi di venderlo, e la Georgia pende letteralmente dalle sue labbra e dalla sue giocate.

L’ultimo esempio? Un paio di giorni fa: gol, assist e giocate raffinate nella sfida di Nations League vinta per 4-1 contro la Repubblica Ceca. C’era una volta cinderella, e oggi invece è una nazionale che all’Europeo, alla prima partecipazione della sua storia, è arrivata allo stesso livello di Italia, Belgio, Slovacchia, Danimarca. Agli ottavi. Trascinata dall’uomo con la maglia numero 7 che nel Napoli indossa la 77 e che ora, da quando è arrivato Conte, gioca come un numero 10. Con la benedizione dello stadio del Diego".