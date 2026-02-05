Retroscena Lang: a Conte non è andata giù una frase e un'inesattezza

Continuano a fare rumore le parole di Noa Lang che ha spiegato il motivo dell'arrivederci al Napoli. Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola torna sull'argomento.

"La cessione di Lang dopo pochi mesi dal suo arrivo in estate è stata una scelta di Conte, ovviamente appoggiata da chi si occupa di mercato. L’allenatore, in allenamento, ha provato a trasmettergli il suo credo, ma evidentemente l’attitudine dell’ex Psv non ha convinto".

Il quotidiano fa anche riferimento alle frasi in Olanda di Lang sul non aver visto il pallone in allenamento per 28 giorni: "Una doppia inesattezza che a Conte non era andata giù: il Napoli non ha mai avuto 28 giorni di ritiro e il pallone poi non era affatto mancato. Forse è per questo che quel feeling non c’è mai stato?".