Insigne ancora a secco su azione, Gazzetta: "Come se si fosse esaurito con l'Europeo"

Lorenzo Insigne non ha ancora timbrato su azione: due gol fin qui, entrambi su calcio di rigore. Lo sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Scorrendo le cifre del capitano, ci si accorge che dopo sette giornate di campionato, non ha ancora segnato su azione. Le uniche due reti sono arrivate su calcio di rigore, contro Venezia e Cagliari. Del suo “tiraggiro”, finora, non c’è stata traccia. È come se si fosse esaurito con la conquista del titolo europeo, nel luglio scorso, a Wembley".