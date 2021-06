Insigne, Euro2020 per allontanare i dubbi sul contratto: se ne parlerà a fine competizione

"All’Olimpico toccherà subito all’Italia, guidata da Lorenzo Insigne, il numero 10 della Nazionale". Il più talentuoso calciatore italiano, aggiungiamo noi alle parole scritte dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "È il primo grande torneo vissuto da protagonista in Nazionale, l’appuntamento importante per coronare il percorso entusiasmante compiuto con l’Italia di Mancini. Una vetrina per scacciare le delusioni patite con il Napoli e allontanare i dubbi del contratto in scadenza a giugno 2022 di cui si parlerà dopo l’Europeo".