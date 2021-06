Insigne, il '10' alla ricerca del gol... Numero 10: a Wembley ha già lasciato il segno

Focus su Lorenzo Insigne all'indomani della conferenza stampa in Nazionale sulle pagine di Tuttosport, quotidiano che ripercorre anche i suoi numeri con l'azzurro Italia: "Eccolo scaldarsi per la sfida 'da dentro o fuori' di sabato a Wembley con l'Austria, puntare al 10° gol in azzurro (è a quota 9 in 43 gare e in questo Europeo ha già lasciato il segno nella partita inaugurale con la Turchia) e bissare la gioia già assaporata nel tempio londinese, con un rigore nel finale che valse l'1-1. Era marzo 2018 e l'umiliazione del mancato Mondiale ancora fresca".